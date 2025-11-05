Festa di Santa Barbara, richieste di donazioni per i vigili del fuoco: “È una truffa”

In questi giorni stanno giungendo diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti da associazioni e aziende del territorio su presunte iniziative con raccolta di fondi per la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

Si tratta di una truffa: nessun dipendente del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari è autorizzato a portare avanti una tale iniziativa, nessun pensionato o nessun collaboratore esterno può raccogliere fondi in nessun caso e per nessuna ragione. Vien da se che qualora aziende, associazioni o semplici cittadini dovessero ricevere tali richieste possono denunciare alle autorità competenti questi tentativi palesi di truffa.