È in corso a Bari, in piazza Prefettura, dalle 9.30 di questa mattina il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici delle farmacie private, nell’ambito dello sciopero nazionale della categoria. La mobilitazione intende richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro, sul rinnovo del contratto nazionale, scaduto da anni, e sulla necessità di riconoscere il ruolo essenziale dei farmacisti e del personale delle farmacie private all’interno del servizio sanitario territoriale. In tanti sono scesi in piazza nel capoluogo pugliese per rimarcare una condizione che va avanti da anni, priva di risposte e certezze.
Bari, mancato rinnovo del contratto: i lavoratori delle farmacie private incrociano le braccia
In corso il sit in di protesta
