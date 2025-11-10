LUNEDì, 10 NOVEMBRE 2025
Bari, restaurato l’affresco “La Madonna del Segno”: domani la presentazione

Al Museo Civico

Pubblicato da: redazione | Lun, 10 Novembre 2025 - 15:20
578276853_1376392100859417_3334161008718402408_n
  • 52 sec

Domani, 11 novembre alle 17.45, al Museo Civico di Bari, sarà presentato al pubblico il restauro dell’affresco quattrocentesco “La Madonna del Segno”, custodito nella chiesetta di San Martino, nel cuore di Bari Vecchia. All’incontro interverranno la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, Francesca Romana Paolillo, e le storiche dell’arte Federica Testa ed Enrica Dardes.

L’opera, risalente alla prima metà del XV secolo, è stata sottoposta a un accurato restauro conservativo realizzato grazie a una convenzione tra l’associazione Aps Martinus – promotrice del progetto di recupero e rifunzionalizzazione della chiesa – e il Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Bari, sotto la supervisione dei tecnici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

L’intervento ha consentito di rimuovere le ridipinture ottocentesche e novecentesche, restituendo all’affresco gran parte dei colori originali, delle decorazioni e delle anatomie quattrocentesche, oltre a far riemergere nuovi dettagli iconografici e frammenti di affreschi più antichi sottostanti. Il lavoro di restauro e la storia dell’immagine sacra sono documentati nel volume “La Madonna del Segno in San Martino a Bari. Storia e restauro di un’immagine medievale” (Quorum Edizioni), che sarà presentato nel corso dell’incontro. A partire dalle 19.30, il pubblico potrà ammirare l’affresco restaurato e visitare la chiesetta di San Martino, riaperta in occasione dell’evento.

