Bari piange la scomparsa di Guido Di Leone. Il sindaco: “Grave perdita per la città e per tutta la comunità musicale”

Bari piange la scomparsa del musicista Guido di Leone. Arriva anche il cordoglio del sindaco Vito Leccese. “La scomparsa di Guido Di Leone è una grave perdita non solo per la città di Bari – ha dichiarato il sindaco – ma per un’intera comunità di musicisti e appassionati che hanno potuto apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Elegante musicista, compositore e arrangiatore, docente sensibile come pochi, Di Leone ha fatto dell’amore per la musica una missione che lo ha portato 40 anni fa a fondare e dirigere Il Pentagramma, uno spazio in cui si sono formate generazioni di musicisti di talento che hanno fatto la storia del jazz italiano.

Grazie alla sua passione e alla sua abnegazione, la sua scuola è diventata una vera e propria casa per tantissimi appassionati di musica che lì possono esprimersi, crescere e sognare insieme. Del suo infaticabile impegno ha beneficiato in primis la comunità barese, che negli ultimi decenni ha potuto partecipare a concerti e rassegne di straordinario livello.

A sua moglie Francesca e a sua figlia, ai suoi colleghi e allievi, giunga l’abbraccio sincero mio personale e dell’intera città di Bari”.

foto Facebook