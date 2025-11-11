MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Bari, a scuola per imparare la cultura del dono: all’Istituto Majorana due giornate con Avis e Comune

Primo appuntamento previsto per domani

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 13:24
donazione sangue
  • 21 sec

Si chiama “Cuore, scuola, amore al Majorana” l’iniziativa promossa dall’Avis comunale di Bari in collaborazione con il Comune e l’Istituto alberghiero “Ettore Majorana”, con l’obiettivo di educare i giovani alla cultura della donazione. Domani e giovedì l’istituto ospiterà due giornate interamente dedicate al dono del sangue e degli emoderivati, con momenti di formazione e sensibilizzazione rivolti agli studenti.

“Il primo incontro – spiega la dirigente scolastica Paola Petruzzelli – sarà riservato agli alunni maggiorenni, ai quali vogliamo trasmettere il valore del dono e spiegare quanto la donazione del sangue sia un gesto fondamentale per salvare vite umane”. L’obiettivo, aggiunge la dirigente, è di istituzionalizzare due appuntamenti fissi ogni anno per rendere la sensibilizzazione parte integrante del percorso educativo. “Con questa prima edizione – commenta Nicola Iacobbe, presidente dell’Avis comunale di Bari – portiamo nelle scuole un messaggio importante: donare arricchisce prima di tutto se stessi. È un atto d’amore che gratifica chi lo compie e chi lo riceve”.

 

Foto repertorio

