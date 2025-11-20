GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Minacce a capogruppo FdI Puglia: sui muri frasi “a testa in giù”

Renato Perrini denuncia l'accaduto ai carabinieri

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 16:19
Renato Perrini
  • 22 sec

A Crispiano, in provincia di Taranto, alcuni muri sono diventati teatro di scritte offensive e minacciose rivolte al consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Puglia, Renato Perrini. Tra i messaggi comparsi spicca una frase particolarmente inquietante: “Perrini camerata a testa in giù”.

Il consigliere, che si prepara alle prossime elezioni regionali, ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno già effettuato un sopralluogo nell’area e stanno procedendo all’acquisizione dei filmati di eventuali telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.

L’episodio ha suscitato reazioni immediate tra i rappresentanti politici locali. Il deputato di FdI, Dario Iaia, ha espresso solidarietà a Perrini definendo l’attacco “vile e inaccettabile” e sottolineando come le manifestazioni di odio e intolleranza non possano avere spazio nella comunità. Secondo Iaia, il rispetto delle istituzioni e dei loro rappresentanti è un pilastro fondamentale della democrazia e ogni forma di violenza, anche quella simbolica, deve essere condannata senza esitazioni.

Foto Profilo Facebook ufficiale Renato Perrini﻿

