VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
Cabtutela.it

Bari, illuminato lo svincolo per ‘Torre a Mare centro’: nuovo impianto led. “Ora è più sicuro”

Lo annuncia il consigliere comunale Lorenzo Leonetti

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 09:23
Da oggi l’uscita della SS16 per Torre a Mare centro. “Il cavalcavia e parte della complanare che va verso i residence lato terra del quartiere, tornano finalmente ad essere illuminato. Grazie al nuovo impianto a LED di ultima generazione, l’area sarà più sicura e meglio visibile”.

In questo intervento Anas ha provveduto a sostituire completamente: i corpi illuminanti, i pali e l’intera linea elettrica di alimentazione

Nei prossimi giorni la ditta incaricata da Anas procederà anche alla rimozione delle vecchie armature. “Un passo avanti importante per la sicurezza e il decoro del quartiere – spiega Leonetti –  che va a ripagare questa attesa e i disagi ad essa legati. Da oggi a Torre a Mare avrà un accesso al quartiere sicuramente più sicuro. L’intervento presto interesserà le uscite nel quartiere Japigia”

