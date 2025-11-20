Japigia: via al nuovo Centro comunale di raccolta per cittadini e imprese

Japigia si prepara ad avere un nuovo punto di riferimento per la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata. Il Comune di Bari ha pubblicato sull’Albo pretorio la determina che ammette a finanziamento il nuovo Centro comunale di raccolta (Ccr) in via Papalia, un’infrastruttura moderna che servirà sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche dell’area sud della città, realizzata grazie ai fondi PON Metro Plus 2021-2027 per un importo complessivo di oltre 1,3 milioni di euro.

Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità dei rifiuti conferiti e potenziare la raccolta differenziata, soprattutto in un quartiere come Japigia, dove il servizio “porta a porta” non è ancora attivo. Il nuovo centro sarà gestito da Amiu Puglia e, grazie alla vicinanza alla tangenziale, potrà servire un’ampia zona cittadina, integrandosi con la raccolta stradale e offrendo servizi aggiuntivi per materiali ingombranti, sfalci, RAEE, residui di manutenzione domestica e altri rifiuti.

L’area su cui sorgerà il centro coprirà circa 6.000 metri quadrati, con una porzione destinata a verde, e sarà organizzata per rendere semplice e sicuro il conferimento dei rifiuti. I cittadini potranno entrare e uscire con il proprio mezzo grazie a due varchi dedicati, mentre un terzo ingresso sarà riservato ai mezzi pesanti, corredato da una piattaforma per la pesatura dei carichi. Ogni conferimento sarà registrato, a garanzia di una gestione più trasparente e della possibilità di attuare una tariffazione puntuale.

L’organizzazione interna del centro prevede stalli per veicoli, biciclette e persino postazioni per la ricarica delle auto elettriche, alimentate da pannelli fotovoltaici. Un ufficio di accoglienza all’ingresso guiderà i cittadini durante le operazioni, mentre lungo uno dei lati lunghi dell’area saranno collocati gli spazi per sosta e gestione dei mezzi. Ai margini del Ccr, infine, troveranno posto gli uffici amministrativi di Amiu Puglia e un centro ludico-didattico, pensato per attività educative e di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti e dell’economia circolare.﻿