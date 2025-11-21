Elezioni regionali a Bari: alle urne gratis con i monopattini in condivisione

In occasione delle elezioni regionali che si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre, Dott offre a tutti coloro che andranno a votare due corse gratuite a bordo dei monopattini elettrici in sharing, per percorrere il tragitto di andata e ritorno dal seggio elettorale Un’iniziativa che, da una parte, vuole disincentivare l’astensionismo, in particolare dei giovani, mettendo a disposizione corse gratuite per raggiungere le urne; dall’altra, vuole permettere ai cittadini di lasciare a casa la macchina privata, accompagnandoli a votare a bordo di mezzi sicuri e sostenibili, che non inquinano e non impattano sul traffico della città.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente scaricare l’app Dott dagli store sul proprio cellulare ed inserire il codice IOVOTO nella sezione Promozioni per ottenere le 2 corse

gratuite di 10 minuti ciascuna. Dopo i minuti di guida gratuita, verrà applicata la tariffa standard così come i Termini e Condizioni del servizio. L’offerta sarà attiva per tutta la durata di apertura dei seggi elettorali a Bari.