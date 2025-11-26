A Bari farà tappa la Fiamma Olimpica, approvato il protocollo con Milano Cortina 2026

La giunta comunale di Bari ha approvato il protocollo d’intesa con la Fondazione Milano Cortina 2026, passo necessario per organizzare la tappa barese del Viaggio della Fiamma Olimpica, in programma il 31 dicembre 2025 in largo Giannella. Dal 29 dicembre al 1° gennaio, la Fiamma dei Giochi Invernali attraverserà la Puglia, toccando 18 comuni e un sito Unesco all’interno di un percorso nazionale che coinvolgerà oltre 60 tappe. La tappa barese chiuderà l’anno con una vera e propria city celebration: nel pomeriggio sono previsti eventi dedicati a musica, sport, arte e solidarietà.

A raccontare la tappa pugliese sui social sarà il comico Gerry Cassano, che accompagnerà simbolicamente la Fiamma durante il percorso regionale e sarà presente sul palco della cerimonia. Ogni giornata della staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, momento centrale della festa, accompagnato da spettacoli musicali e performance artistiche che coinvolgeranno la comunità locale.

Il Viaggio della Fiamma rappresenta uno degli strumenti principali di promozione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di diffondere simboli e valori del movimento olimpico e, allo stesso tempo, valorizzare territori, tradizioni e eccellenze italiane. Con il protocollo approvato, il Comune di Bari si impegna a fornire supporto organizzativo e logistico lungo il percorso e durante la cerimonia.

Il Viaggio durerà 63 giorni, attraverserà l’Italia in 60 tappe per oltre 12mila chilometri, toccando tutte le 110 province. La Fiamma sarà accesa a Olimpia il 26 novembre 2025 e arriverà in Italia il 4 dicembre. Da Roma partirà la staffetta, che raggiungerà Napoli a Natale, Bari a Capodanno e, il 26 gennaio, tornerà a Cortina d’Ampezzo, esattamente 70 anni dopo l’apertura dei Giochi del 1956. Il percorso si concluderà a Milano, con l’ingresso allo Stadio di San Siro la sera del 6 febbraio 2026. Nel tragitto, la Fiamma illuminerà numerosi siti del patrimonio mondiale, rendendo omaggio ai 60 luoghi italiani riconosciuti dall’Unesco.

Foto repertorio