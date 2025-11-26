Bari, festa fino a tardi e fuochi di artificio: in scena la solita “piaga” a Piazza Redentore

I fuochi d’artificio ogni notte sono diventati una vera e propria piaga per i residenti di tutti i quartieri della città. Quasi a Bari la “mania dei botti” non fa più notizia, lo spettacolo è giornaliero. Ma le denunce dei residenti continuano a fioccare. Ieri è andata in scena la solita solda della festa fino a tarda notte con annessi fuochi di artificio.

In città ormai è quasi una costante. E non ci sono distinzioni di quartieri e piazze. Da piazza del Redentore a piazza Risorgimento. Dal Libertà a Poggiofranco. La lista è infinita. I giovanissimi (e non) che esplodono fuochi d’artificio, tra la gente, in luoghi tra l’altro affollati, come possono esserlo le piazze, sono ovunque. Se si scorrono le cronache degli ultimi mesi e degli ultimi anni si nota come quanto accaduto solo poche ore fa non sia un caso isolato, tutt’altro.