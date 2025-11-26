MERCOLEDì, 26 NOVEMBRE 2025
Bari, ok a contributi per società sportive: 140mila euro per attività agonistiche 2025

Online l'avviso, domande entro il 3 dicembre. I dettagli

Pubblicato da: redazione | Mer, 26 Novembre 2025 - 15:21
È stato pubblicato online l’avviso comunale per l’erogazione dei contributi destinati alle attività sportive agonistiche ordinarie svolte nel 2025. Il bando, rivolto alle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede a Bari e regolarmente iscritte al registro nazionale del Dipartimento per lo Sport, mette a disposizione 140mila euro del bilancio comunale.

Il contributo è dedicato alle realtà affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o alle Discipline Sportive Associate (DSA) e riguarda le spese sostenute per la partecipazione a campionati e tornei ufficiali nel corso dell’anno. Tra le voci ammesse:  iscrizioni ai campionati,  tasse gara,  costi di affiliazione,  tesseramento atleti.

Come previsto dal regolamento comunale, il contributo potrà coprire fino all’80% delle spese presentate, calcolato in base a un sistema proporzionale tra richieste complessive e fondi disponibili. Le società dovranno indicare sia le spese già sostenute nel 2025 sia quelle previste fino al 31 dicembre, che andranno successivamente rendicontate.

“Questo bando è un sostegno concreto alle associazioni sportive che ogni giorno lavorano sul territorio affrontando costi elevati e difficoltà nel reperimento degli sponsor”, commenta il delegato allo sport Lorenzo Leonetti. “Il Comune vuole fare la sua parte, riconfermando la cifra dello scorso anno e configurandosi come uno sponsor istituzionale per chi forma i futuri campioni, nello sport e nella vita”.

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta (allegati A, B, C, D, relazione attività, iscrizioni, copia documento), dovranno essere inviate entro le ore 9 del 3 dicembre esclusivamente via PEC all’indirizzo: cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it. Per informazioni è attivo il numero 080/5773822

