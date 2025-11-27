GIOVEDì, 27 NOVEMBRE 2025
A Bari cortei per Petrone e contro la finanziaria, cambia viabilità bus

Per la giornata di domani, 28 novembre

Pubblicato da: redazione | Gio, 27 Novembre 2025 - 08:47
AMTAB
  • 57 sec

In occasione delle iniziative per il 48° anniversario dell’omicidio di Benedetto Petrone e della manifestazione contro la legge finanziaria 2026, previste per venerdì 28 novembre 2025, l’Amtab avvisa che sono possibili ritardi e variazioni temporanee alla circolazione dei bus.

Le due iniziative, autorizzate dalla Ripartizione di Polizia Locale e Protezione Civile con l’ordinanza n. 2025/03781, si terranno alle 9 e alle 18. Il transito dei cortei potrebbe rallentare i mezzi che percorrono le strade interessate o limitrofe. In caso di incontro diretto con i partecipanti, gli autobus dovranno fermarsi e attendere il loro passaggio.

I percorsi dei cortei: ore 9.00 – Il corteo partirà da piazza Umberto I e proseguirà lungo via Crisanzio, via Quintino Sella, via Capruzzi, il sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, con arrivo in piazza Libertà; Ore 18.00 – Il secondo corteo attraverserà il centro storico: da piazza Federico II di Svevia a piazza dell’Odegitria, strada Arco della Neve, via Tancredi, strada del Carmine, via delle Crociate, piazzetta 62 Marinai, piazza San Nicola, largo Urbano II, strada Vanese, scalinata strada Vanese, via Venezia, largo Maurogiovanni, scalinata Corte del Catapano, Corte del Catapano, strada Palazzo di Città, via Fragigena, piazza Mercantile, strada Vallisa, via Roberto il Guiscardo e piazza Chiurlia. Per contenere i disagi agli utenti, Amtab fa sapere di aver predisposto un servizio di coordinamento esterno attivo per tutta la durata delle manifestazioni.

Foto repertorio

