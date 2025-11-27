Innovation Agrifood Week 2025, Puglia crocevia di innovazione tra Mediterraneo e Africa

Si avvia alla chiusura la quinta edizione della Innovation Agrifood Week, che da quattro giorni sta trasformando il CIHEAM Bari in un laboratorio internazionale di idee, progetti e collaborazioni tra Europa, Mediterraneo e Africa. Una settimana intensa che ha riunito startup, imprese, università, enti locali e realtà del terzo settore, confermando la Puglia come uno degli hub più dinamici del Sud Europa in materia di innovazione agricola e sostenibilità.

La giornata conclusiva, prevista domani 28 novembre, si aprirà alle 9.30 con la Mediterranean Day Celebration e la performance teatrale “Tra i pisci spada e i delfini c’è il mare” della Compagnia La Rupe. Poi spazio alla conferenza “Empowering Apulian Innovation Ecosystem for International Cooperation”, organizzata con la Regione Puglia. Il focus sarà sul ruolo del Sistema Puglia come piattaforma in grado di attrarre talenti, startup e investimenti, mettendo a disposizione strumenti finanziari e servizi capaci di generare cooperazione con i Paesi del Mediterraneo e dell’Africa.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessora comunale al clima e alla transizione ecologica Elda Perlino, interverranno Silvia Visciano del Dipartimento regionale Sviluppo Economico, Luis Vivas-Alegre della Commissione Europea, Martina De Sole della Rete Europea dei Living Lab e Gianluigi De Gennaro del BALAB – UNIBA. Seguirà un confronto diretto con incubatori, investitori e startup provenienti da Italia, Kenya e Libano, per discutere esigenze concrete e opportunità di filiere innovative transfrontaliere.

La mattinata ospiterà anche la cerimonia dell’International Illustrator Competition Award e i Final Remarks accompagnati dal video di recap della settimana, mentre negli spazi della Canteen del CIHEAM Bari proseguirà la Startup Exposition, vetrina di soluzioni tecnologiche e progetti ad alto impatto. La MIA Week 2025, patrocinata da RAI Puglia e sostenuta da numerosi media partner, continua così a confermarsi non solo come evento, ma come piattaforma viva in cui talenti, istituzioni e territori si incontrano, generano connessioni e costruiscono futuro.