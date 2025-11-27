Vino, gusto e arte: a Putignano torna “San Martino”

Putignano si prepara ad accogliere la quarta edizione di “San Martino – Ogni mosto diventa vino”, l’evento enogastronomico organizzato dall’APS Onde Culturali che animerà il centro storico sabato 29 e domenica 30 novembre. Due giorni tra vino, gastronomia, musica, cultura e attività dedicate a tutte le età, con un programma ricchissimo e – per la prima volta – iniziative anche a pranzo nella giornata di domenica.

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, la prima con il nuovo format itinerante che ha portato in città oltre 10mila visitatori, San Martino torna ad abbracciare Putignano con un percorso dedicato alle eccellenze vitivinicole pugliesi: dieci cantine da tutta la regione – Colavecchio, Schola Sarmenti, Varvaglione, Masseria Torricella, TerreCarsiche 1939, Tenuta Viglione, Antonio Pisante, Teanum, Miali e Angiuli – proporranno degustazioni guidate dai sommelier AIS Puglia – Murgia.

Accanto al vino, non mancheranno gli stand gastronomici con proposte pensate per soddisfare ogni palato, comprese le immancabili caldarroste di stagione. Grande spazio anche alle famiglie: in piazza Teatro sarà presente l’Area Kids, realizzata con il supporto di Vuemme Consulting, con due grandi gonfiabili, spettacoli di giocoleria, animazione e trucca-bimbi. In Biblioteca Comunale, invece, l’APS Lavori dal Basso curerà la Notte bianca dei bambini e delle bambine e, nel pomeriggio di domenica, il BiblioCinema – San Martino edition, dedicato alle famiglie.

Per la prima volta, la manifestazione ospiterà anche un’Area Camper nel parcheggio di via Martiri delle Foibe, ampliando l’accoglienza per i visitatori provenienti da fuori. San Martino sarà anche un percorso culturale: il tema di quest’anno, “Storie di vino”, sarà raccontato attraverso tre installazioni artistiche curate da Giovanna Fiore e Giuseppe La Scala, firmate da Gianluca Di Liddo, Lorena Ortells e dalla Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli. Opere pensate per valorizzare i vicoli del borgo antico e narrare il vino come tradizione, convivialità e memoria collettiva.

La manifestazione sarà inaugurata sabato 29 novembre alle 18:30 nella Sala “Francesco Mastrangelo” del Museo Civico “Romanazzi Carducci”. A seguire, degustazioni, musica e intrattenimento nei vicoli del centro storico. Le attività prenderanno il via già dal pomeriggio, alle 15:00, con una visita e degustazione presso Cantine Colavecchio, organizzata dall’Infopoint di Putignano all’interno del ciclo “Andar per masserie”. L’esperienza prevede pacchetto degustazione e servizio bus. Prenotazioni tramite mail (infopoint@comune.putignano.ba.it), telefono (080 2367269) o presso l’Infopoint in piazza Plebiscito 18.

La giornata del 30 novembre inizierà alle 11:30 con la presentazione del progetto “San Martino Inclusivo”, realizzato da Onde Culturali APS, Fiorire Comunque ODV e Casa Gabrieli. Parteciperà anche l’ing. Stefano Lisi, Garante regionale per le persone con disabilità. Dalle 12:00, riapriranno stand enogastronomici, area kids e intrattenimento musicale. Saranno visitabili anche le chiese del centro storico e il Museo Civico, aperti in via straordinaria. Sul sito www.lavoridalbasso.it è già possibile prenotare il BiblioCinema – San Martino edition, che si terrà dalle 16:30 presso la Biblioteca Comunale.

Nella sala “Antonia Barletta”, sempre in Biblioteca, è prevista la tavola rotonda “La Puglia e l’Enoturismo”, un momento di approfondimento sulle prospettive del turismo del vino in Puglia, con la partecipazione di Pugliapromozione, dell’Università LUM “Giuseppe De Gennaro” e dell’AIS Puglia – Murgia. La tavola rotonda chiuderà i tre appuntamenti culturali della manifestazione, dedicati al racconto del vino tra arte, vita quotidiana e futuro del territorio.

La quarta edizione di San Martino – Ogni mosto diventa vino è organizzata da Onde Culturali APS con il patrocinio e il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, della Città di Putignano e dell’AIS Puglia – Murgia.