Bari accoglie MECSPE, la vetrina dell’industria del futuro

Bari si conferma ancora una volta protagonista dell’innovazione manifatturiera con la terza edizione di MECSPE, la fiera dedicata a tecnologie, formazione e strategie per costruire la nuova industria italiana. Fino al 29 novembre, la Fiera del Levante ospita oltre 350 aziende espositrici, 13 saloni tematici e più di 80 convegni, creando un punto d’incontro per imprese, giovani talenti e istituzioni del Centro-Sud.

L’evento inaugurale ha posto al centro del dibattito il ruolo delle persone, della tecnologia e dei territori nello sviluppo del manifatturiero. Esperti e rappresentanti delle istituzioni hanno discusso di come innovazione digitale, investimenti e formazione possano rafforzare le filiere strategiche italiane, con un occhio particolare al Mezzogiorno. Gianna Elisa Berlingerio, direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, ha sottolineato come la regione stia investendo per attrarre imprese e talenti, puntando su una crescita sostenibile e internazionale.

Il presidente di Confindustria Bari e BAT, Mario Aprile, ha evidenziato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per costruire un “miracolo industriale” locale, capace di rendere Bari un hub competitivo per gli investimenti manifatturieri. Sul fronte tecnologico, Angelo Giuliana del Centro di Competenza Meditech ha posto l’accento sulle sfide dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity, evidenziando come le imprese meridionali stiano colmando il gap digitale grazie anche al PNRR, ma sottolineando la necessità di competenze adeguate per sfruttare pienamente il potenziale dell’innovazione.

Il presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Puglia, Giuseppe Acierno, ha rimarcato il contributo della manifattura aerospaziale e della difesa alla crescita regionale, mentre Ivo Nardella, presidente di Senaf e del Gruppo Tecniche Nuove, ha ricordato che senza formazione e personale qualificato l’innovazione non può tradursi in competitività ed efficienza. Proprio per questo MECSPE a Bari rappresenta un’occasione unica per mettere in contatto aziende, giovani talenti e istituzioni, accelerando lo sviluppo di un ecosistema manifatturiero moderno e capace di attrarre investimenti.

I dati dell’Osservatorio MECSPE confermano la solidità del settore nel Sud Italia: oltre il 70% delle aziende ha registrato fatturato stabile o in crescita nei primi nove mesi del 2025, e circa il 44% valuta l’andamento delle attività alto o molto alto, superando la media nazionale. In questo scenario, MECSPE si conferma come la piattaforma di riferimento per la manifattura del Centro-Sud, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e cogliere le opportunità dell’innovazione.﻿