Cucina, alleato del sistema immunitario: in tavola il porro

Ricco di vitamine e prezioso per il sistema immunitario, oggi in tavola portiamo il porro. Un ortaggio elegante, sottile, profumato che appartiene alla famiglia delle Alliacee e ha un profilo nutrizionale che lo rende un piccolo gioiello della cucina quotidiana. Ma andiamo per gradi.

Il porro è una miniera di vitamine essenziali: vitamina K, indispensabile per la coagulazione del sangue; vitamina C, alleata potente del sistema immunitario; vitamina A, che protegge la vista e sostiene la pelle; e poi potassio e folati, fondamentali per il sistema nervoso e il metabolismo. Ma non solo, le sue fibre migliorano la digestione, tengono a bada il colesterolo e stabilizzano la glicemia — motivo per cui è un alimento consigliato anche a chi soffre di diabete.

Inoltre il porro è ricco di quercetina, un antiossidante che combatte i radicali liberi, riduce l’infiammazione e protegge le cellule dallo stress ossidativo e allicina, un composto con note proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche che può aiutare a combattere le infezioni. Si tratta dunque di un alleato silenzioso contro l’invecchiamento e contro le malattie croniche. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Risotto cremoso con porro e speck

Inizia pulendo bene i porri, eliminando la parte più verde e ricavando rondelle sottili. In una casseruola scalda un filo d’olio e fai rosolare il porro a fuoco dolce per 5–7 minuti, finché non diventa tenero e profumato. A parte, fai tostare il riso in un padellino asciutto per un paio di minuti, poi uniscilo ai porri. Sfuma con un po’ di vino bianco (opzionale ma consigliatissimo), lascia evaporare e comincia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando con calma. A metà cottura aggiungi striscioline sottili di speck, che rilasceranno sapore e leggerissima croccantezza. Quando il risotto è pronto, spegni il fuoco e manteca con parmigiano e un tocco di burro. Completa con pepe nero e, se vuoi, qualche cubetto di speck croccante passato in padella.

Torta salata di porro, ricotta e noci

Pulisci due porri grandi e tagliali a rondelle. Falli appassire in padella con olio e un pizzico di sale: devono diventare morbidi e leggermente caramellati. In una ciotola mescola ricotta, parmigiano, un uovo, sale, pepe e una grattata di noce moscata. Unisci i porri intiepiditi e aggiungi una manciata di noci tritate grossolanamente, che daranno croccantezza e un sapore decisamente autunnale. Stendi un rotolo di pasta sfoglia o brisée in una teglia, versa il ripieno, livella e ripiega i bordi verso l’interno. Inforna a 180°C per circa 30–35 minuti, finché la superficie non sarà dorata e fragrante.