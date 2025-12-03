Bari e la triste storia di Ottanio, alano abbandonato. Nella sua pancia una busta di plastica per la fame atroce che ha patito

E’ una triste storia quella che che protagonista Ottanio, un bellissimo alano abbandonato. Non fa star male solo chi ama gli animali, ma chiunque abbia un cuore. A raccontarla sono “gli angeli” del Canile sanitario di Bari.

“Arrivano le prime ‘soffiate’ sull’abbandono di questo alano – scrivono in un post – Ad ogni modo, è affetto da displasia di lieve grado (in linea con taglia e tipologia), ma la cosa più grave è che è andato in dilatazione in clinica ed in seguito a lavanda gastrica ha estromesso una busta di plastica, evidentemente ingerita per la fame atroce che ha patito”. Ottiano quindi per ora rimane ricoverato e fra oggi e domani entrerà in canile. Si spera in un futuro migliore per quegli occhi belli.

Foto canile Sanitario di Bari