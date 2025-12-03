MERCOLEDì, 03 DICEMBRE 2025
Bari e la triste storia di Ottanio, alano abbandonato. Nella sua pancia una busta di plastica per la fame atroce che ha patito

Ora è ricoverato

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 19:19
alano canile
  • 4 sec

E’ una triste storia quella che che protagonista Ottanio, un bellissimo alano abbandonato. Non fa star male solo chi ama gli animali, ma chiunque abbia un cuore. A raccontarla sono “gli angeli” del Canile sanitario di Bari.

“Arrivano le prime ‘soffiate’ sull’abbandono di questo alano – scrivono in un post – Ad ogni modo, è affetto da displasia di lieve grado (in linea con taglia e tipologia), ma la cosa più grave è che è andato in dilatazione in clinica ed in seguito a lavanda gastrica ha estromesso una busta di plastica, evidentemente ingerita per la fame atroce che ha patito”. Ottiano quindi per ora rimane ricoverato e fra oggi e domani  entrerà in canile. Si spera in un futuro migliore per quegli occhi belli.

Foto canile Sanitario di Bari

