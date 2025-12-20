Bari, una volpe investita sulle strade del quartiere San Paolo. Non ce l’ha fatta

Una volpe è stata investita mentre percorreva le strade del quartiere San Paolo. E purtroppo è deceduta per le gravi ferite riportate. Secondo quanto spiega il NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile: “Chi ci ha segnalato l’animale ha tentato di salvargli la vita contattando più organi preposti ad intervenire senza però ricevere assistenza. Purtroppo il tempismo in molti casi è importante, ma sono pochi gli operatori esperti in animali selvatici. Ribadiamo che la collaborazione è importantissima se si vuole aiutare un animale in difficoltà”.