DOMENICA, 07 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
Direttore Responsabile: Adalisa Mei
redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, undici milioni per le Università: nove progetti innovativi

Finanziato anche un progetto dell’Università degli Studi di Bari

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Dicembre 2025 - 15:45
bernini
  • 2 min

La Puglia si ritaglia uno spazio di primo piano nella ricerca scientifica nazionale, portando a casa nove progetti finanziati dal terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza. Un risultato che vale oltre 11 milioni di euro e che coinvolge università e istituti di ricerca del territorio, premiati per la qualità e l’originalità delle proposte presentate.

Le risorse, stanziate dal ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del programma dedicato alla ricerca di base più innovativa, interessano tutti e tre i grandi ambiti disciplinari previsti dal bando. Si va dalle Life Sciences alle Physical Sciences and Engineering, passando per le Social Sciences and Humanities, a conferma di un sistema universitario regionale capace di muoversi con competenza su fronti molto diversi tra loro.

Nel settore Life Sciences è stato finanziato con 1 milione e 540 mila euro un progetto ﻿dell’Università degli Studi di Bari ﻿Aldo Moro. La fetta più consistente dei fondi riguarda però le Physical Sciences and Engineering, con oltre sei milioni di euro complessivi: più della metà destinati all’Università del Salento, 1,5 milioni al Politecnico di Bari e circa 1,2 milioni ancora all’ateneo barese. Alle Social Sciences and Humanities sono riservati infine 3,5 milioni di euro.

Un traguardo che il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha voluto sottolineare con parole di forte apprezzamento: “La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo. Congratulazioni ai ricercatori della Puglia che si sono aggiudicati il bando Fis 3: il Paese è al vostro fianco perché siete voi a dare energia all’innovazione. State trasformando idee ambiziose in progetti capaci di aprire nuove strade per il futuro. Le vostre intuizioni sono il cuore dell’innovazione”.

Lo sguardo, però, non è rivolto solo ai risultati già ottenuti, ma anche alla prospettiva dei prossimi anni. “Il nuovo Fondo unico per la ricerca offre certezze ai ricercatori: criteri trasparenti, bandi pubblicati entro il 30 aprile e risorse definite. Nel 2025 parliamo di 460 milioni, a cui si aggiungono 150 milioni destinati ai Prin, ora bandi annuali con dotazione minima garantita”, ha aggiunto la ministra.

