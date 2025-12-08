Festa dell’Immacolata a Bari tra tradizione e passeggio per le vie del centro

Tradizione con lunghi pranzi in famiglia e passeggio per le vie del centro, anche a Bari è il giorno della Festa dell’Immacolata, quel momento in cui in tanti si fermano e – se ancora non l’hanno fatto – approfittano del giorno libero per addobbare a festa la propria casa in vista delle vacanze natalizie. Di anno in anno aumentano sempre più i cittadini che, una volta finito il pranzo con i propri cari si spostano verso il centro per passeggiare tra le vie dello shopping, ammirare gli addobbi e assistere agli eventi per grandi e piccini. Tante le iniziative previste per oggi.

Tra le più attese c’è sicuramente l’inaugurazione del villaggio di piazza Umberto, già aperto lo scorso 6 dicembre. Il villaggio prevede l’abete, la casa di Babbo Natale e della Befana, la casa degli elfi postini, il giardino del Natale e il palco. Ma non solo, saranno inoltre allestiti tre set immersivi con scenografie ispirate a scenari differenti: uno dedicato al Nord, uno al Sud e il terzo all’Oriente. Infine, saranno, realizzate anche bacheche informative che inviteranno adulti e bambini a scoprire usanze e curiosità dei popoli di tutto il mondo. Nel corso dell’inaugurazione si terrà una grande festa con una parata celebrativa che coinvolgerà tutte le aree del villaggio. In piazza Garibaldi invece si terrà la Elfi Dance Show, un momento di divertimento dedicato a grandi e piccoli con giochi, sfide e momenti di animazione tra musica e allegria con il palco che diventerà un vero e proprio laboratorio di fantasia dove ogni bimbo potrà diventare protagonista al fianco degli elfi. Alle 19.30 poi, per gli amanti della musica, nella parrocchia San Cataldo si terrà il concerto gospel “The Soul of Christmas” a cura della formazione “Gospel Singers – Musica e Arte Project”.

Foto repertorio