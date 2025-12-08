LUNEDì, 08 DICEMBRE 2025
Matrimoni e viaggi di nozze: l’Italia conquista le coppie straniere. Preferita anche a Grecia e Bali

Sono oltre 15.100 i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l’Italia per sposarsi,

Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 10:40
Foto Freepik
  • 2 min

Il nostro Paese è la prima destinazione al mondo scelta per viaggi di nozze luxury davanti a Grecia e Bali, secondo le ultime rilevazioni Honeymoon Destination. Tra i trend crescono le coppie straniere che decidono di celebrare le nozze in Italia.

Sono oltre 15.100 i matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l’Italia per sposarsi, registrando un incremento del +11,4%. Stando alle ultime rilevazioni di Enit, si parla di quasi un milione di persone coinvolte che hanno generato 4 milioni di pernottamenti e un aumento del numero degli ospiti, che spingeranno la spesa media dell’evento al +4,2% rispetto al 2023, attestandosi intorno ai 61.500 euro, dove la voce ‘ristorazione’ è la più alta (36%) . L’indotto sfiora il miliardo di euro – rispetto ai 500 milioni del 2018 – distribuiti su una filiera ampia e qualificata, la richiesta dei wedding planner, ad esempio, sale al 46,3%. L’interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%), ma aumenta l’attrazione per il Sud e le isole (29,3%), in particolare la Sicilia è una delle regioni più richieste.

Il destination wedding è un settore a maggiore delocalizzazione e valorizzazione dell’ospitalità fuori dai grandi centri. Chi viene a sposarsi in Italia vuole diventare italiano e vuole vivere un’esperienza autentica in ogni aspetto, dalla cultura al cibo e alle ambientazioni. C’è un forte interesse anche tra gli italiani: 8.400 coppie si sono sposate fuori dalla propria regione di residenza. Crescono, inoltre, i matrimoni che si sono trasformati in grandi eventi e, tendenza di quest’anno, crescono anche i mercati a lungo raggio: dal Canada al Giappone, dall’Argentina all’India, dagli Emirati Arabi Uniti al Sud-Est asiatico, grazie all’attrazione esercitata dal Made in Italy e dai prodotti locali.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
