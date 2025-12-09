Bari, partono i controlli delle mense scolastiche: verifiche sulla qualità del servizio

Questa mattina il presidente della Commissione Consiliare “Qualità dei Servizi” ha fatto visita alla scuola “Regina Margherita”, attualmente ospitata nei locali della scuola Balilla, per partecipare all’attività di refezione scolastica insieme agli alunni.

Alla visita hanno preso parte anche la consigliera comunale Amoruso, il presidente della Giunta mensa Antonio Colapietro e i rappresentanti del comitato mensa dei genitori, con l’obiettivo di verificare sul campo la qualità complessiva del servizio: dal cibo alle porzioni, dai tempi di distribuzione all’organizzazione del momento del pranzo.

«In Commissione leggiamo numeri, relazioni e contratti – ha dichiarato il presidente della Commissione Qualità dei Servizi – ma i numeri, da soli, non bastano. Per questo abbiamo scelto di sederci a tavola con i bambini, mangiare lo stesso pasto che mangiano loro e osservare da vicino come funziona davvero il servizio mensa nelle nostre scuole».

Durante la visita sono stati raccolti rilievi, osservazioni e proposte da parte di insegnanti, personale della mensa e genitori presenti. Tutti gli elementi emersi saranno portati in Commissione e in Consiglio comunale per valutare eventuali correttivi e per valorizzare ciò che già funziona bene.

«Quella di oggi è solo la prima tappa – prosegue il presidente – perché la nostra intenzione è visitare tutte le scuole della città di Bari in cui è attivo il servizio di refezione. La qualità dei servizi non si verifica stando chiusi negli uffici, ma andando nei luoghi in cui i servizi si svolgono e ascoltando chi li vive ogni giorno: bambini, famiglie, operatori».

Il percorso di monitoraggio proseguirà nelle prossime settimane con un calendario di visite che coinvolgerà le scuole dell’infanzia e primarie dei diversi quartieri cittadini, in un’ottica di ascolto, trasparenza e miglioramento continuo del servizio mensa.