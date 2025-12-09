Vendite al dettaglio: per alimentari è una debacle totale. Famiglie tagliano acquisti di cibi e bevande

Per il comparto alimentare i dati sulle vendite al dettaglio registrano una debacle totale in termini di volume, scendendo del -0,9% nel corso dell’intero 2025. Lo afferma Assoutenti, che rinnova la richiesta al governo di intervenire con urgenza per sostenere i consumi delle famiglie.
A ottobre il valore delle vendite alimentari si impenna al +2,3% su anno, ma in volume rimane fermo allo 0% – analizza Assoutenti – Andamento che peggiora se si guarda all’intero 2025, con le vendite alimentari che tra gennaio e ottobre crollano del -0,9% in volume ma aumentano del +2,1% in valore.
Una situazione su cui pesano come un macigno i rincari che da mesi stanno interessando cibi e bevande, con alcuni prodotti che registrano aumenti a due cifre rispetto allo scorso anno.
“I dati dimostrano come le famiglie, per far fronte agli incrementi dei prezzi, taglino sempre di più gli acquisti alimentari, mettendo meno cibo in tavola. Il governo deve intervenire con urgenza per calmierare i prezzi al dettaglio e introdurre misure in grado di sostenere realmente la capacità di spesa dei cittadini e i consumi” – commenta il presidente Gabriele Melluso.