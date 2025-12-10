Eccellenza sanitaria in Puglia: le Ortopedie ASL Bari tra le migliori in Puglia

Le strutture ortopediche e ospedaliere della ASL Bari continuano a distinguersi a livello regionale e nazionale per qualità e rapidità degli interventi, confermando una performance sanitaria di eccellenza in diversi settori critici. Tra i dati più significativi del Rapporto Agenas PNE-Piano Nazionale Esiti 2025, presentato oggi a Roma, spicca la capacità di trattare le fratture del collo del femore entro 48 ore, con Monopoli che si piazza tra le prime tre in Italia.

L’Ortopedia di Monopoli, in particolare, registra il 98,39% di fratture operate entro le 48 ore dall’accesso in ospedale, risultando al primo posto in Puglia e terza in Italia su 663 strutture, con 252 interventi eseguiti. Anche altre ortopedie della ASL Bari figurano tra le migliori trenta strutture ad alto volume italiane: San Paolo, Di Venere e Altamura. “Questi risultati testimoniano l’impegno delle nostre équipe e la qualità organizzativa che permette di rispondere rapidamente ai bisogni dei pazienti”, commentano i responsabili della ASL Bari.

Non solo ortopedia: l’area neurologica mostra dati altrettanto positivi. La Neurologia dell’Ospedale di Altamura si posiziona prima in Puglia per mortalità da ictus ischemico entro 30 giorni, con un tasso del 5,91%, inferiore alla media nazionale del 9,16%. Seguono Di Venere con il 6,49% e Monopoli con il 6,82%. Nel settore oncologico, l’Ospedale San Paolo conferma la sua leadership regionale per interventi sul tumore maligno primario della mammella, con 552 procedure eseguite nel 2024 e un incremento complessivo della Chirurgia senologica del 120% rispetto all’anno precedente.

“Il nostro modello multidisciplinare assicura continuità assistenziale e un supporto personalizzato alle pazienti, rafforzando il San Paolo come riferimento regionale per la salute della donna”, spiegano dal reparto di Chirurgia senologica, sottolineando come l’approccio integrato renda l’ospedale un punto di riferimento per prevenzione, diagnosi, terapia e follow-up.

Anche la qualità dell’assistenza perinatale è confermata dai dati. L’Ospedale Di Venere registra il miglior dato in Puglia per la proporzione di tagli cesarei primari, con un tasso del 15,6%, circa sette punti in meno della media nazionale. “Questo risultato dimostra l’attenzione verso le buone pratiche ostetriche e la sicurezza delle mamme e dei neonati”, commenta la direzione dell’unità di Ostetricia e Ginecologia. Il presidio di Carbonara si conferma inoltre il secondo centro nascita più attivo della Puglia, con 2096 parti registrati nel 2024.﻿