Turismo, dalla fede alla natura: ecco Monte Sant’Angelo

Dalla fede alla natura e al suo paesaggio da cartolina. Siamo nel cuore del Gargano, a circa 800 metri sul livello del mare, qui si trova Monte Sant’Angelo, uno dei borghi più affascinanti e identitari della Puglia. Situato nella provincia di Foggia, questo centro storico domina il paesaggio tra mare e montagna, offrendo una vista ampia sul Golfo di Manfredonia e sull’entroterra del Gargano. Monte Sant’Angelo è una destinazione che unisce elementi diversi: spiritualità, architettura medievale e natura incontaminata. Un luogo che non si limita a essere visitato, ma che si attraversa lentamente, tra vicoli, salite e scorci improvvisi.

La Basilica di San Michele Arcangelo

Il cuore del borgo è la Basilica di San Michele Arcangelo, uno dei luoghi di culto più importanti d’Europa e riconosciuto patrimonio UNESCO. La basilica sorge su una grotta dove, secondo la tradizione, apparve l’Arcangelo Michele. L’accesso avviene attraverso una scalinata di 86 gradini, realizzata in epoca angioina, che conduce a un ambiente sotterraneo carico di simbolismo. Qui, tra pareti rocciose e iscrizioni antiche, si leggono tracce lasciate nei secoli dai pellegrini, alcune risalenti a oltre 1500 anni fa. Monte Sant’Angelo è inoltre parte della cosiddetta “Linea Sacra di San Michele”, un percorso simbolico che attraversa l’Europa collegando diversi santuari dedicati all’arcangelo, dall’Irlanda fino a Israele.

Il Rione Junno e il centro storico

Tra le esperienze più autentiche c’è la visita al rione Junno, il quartiere più antico del borgo. Un dedalo di vicoli, case bianche e archi che conserva una struttura urbanistica medievale. Le abitazioni, spesso costituite da un unico ambiente, raccontano una vita semplice e condivisa, legata alla tradizione. Passeggiare tra queste strade significa entrare in una dimensione diversa, fatta di silenzi, scorci e continuità con il passato. Nel centro storico si trovano anche edifici di grande interesse, come la Chiesa di Santa Maria Maggiore e il complesso di San Pietro, oltre a spazi culturali come il Museo Tancredi, che permette di approfondire le tradizioni locali e osservare il borgo da una prospettiva panoramica.

Il castello e le stratificazioni storiche

A pochi passi dal santuario si trova il Castello di Monte Sant’Angelo, una struttura che racconta le diverse dominazioni che si sono susseguite nel tempo. Costruito in epoca longobarda e ampliato da Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi, il castello presenta un’architettura eterogenea, fatta di torri, camminamenti e ambienti difensivi. Dalle sue mura si apre una vista ampia sulla Foresta Umbra e sul territorio circostante, restituendo la dimensione strategica che questo luogo ha avuto nei secoli.

Natura e dintorni, dal mare alla Foresta Umbra

Monte Sant’Angelo è anche un punto di partenza per esplorare il Gargano. A pochi chilometri si trovano le spiagge di Macchia e Mattinata, mentre verso l’interno si estende la Foresta Umbra, riconosciuta sito UNESCO per le sue faggete vetuste. Questo equilibrio tra mare e montagna rende il territorio particolarmente vario, offrendo percorsi per escursioni, trekking e attività all’aria aperta. L’entroterra, con la Valle di Carbonara, è invece legato a una tradizione enogastronomica che valorizza prodotti locali come il caciocavallo podolico e la pasta artigianale.