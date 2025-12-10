Possibile rischio microbiologico: la Coop richiama pesto alla genovese

Non si placa l’allarme dei richiami per rischio microbiologico in Italia. La catena dei supermercati Coop, ai fini della tutela del consumatore, attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, ha segnalato il richiamo a scopo precauzionale di un lotto di pesto fresco genovese senz’aglio a marchio Fior Fiore. Il motivo indicato è una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 130 grammi, con il numero di lotto 130 8001120665195 ma nell’avviso di richiamo non è indicata una data di scadenza. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde gratuito 800-805580. In via cautelativa, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone in possesso del prodotto con il numero di lotto indicato di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto.