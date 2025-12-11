Bari, Alberto Angela riceverà la laurea honoris causa in Medicina veterinaria

L’università Aldo Moro di Bari ha scelto di rendere omaggio a uno dei volti più noti della divulgazione scientifica italiana. Il prossimo 29 gennaio Alberto Angela riceverà la laurea honoris causa in Medicina veterinaria, un riconoscimento che sottolinea il suo impegno costante nel portare temi scientifici al grande pubblico.

Ad annunciarlo è stato il direttore del dipartimento di Veterinaria, Nicola Decaro, durante la presentazione del progetto “One Health – One Welfare – One World – innovazioni di processo e di prodotto nelle filiere bovine lattiero-casearia e delle carni per la salute dell’uomo, il benessere degli animali ed il rispetto dell’ambiente”, tenutasi ad Alberobello.

“Abbiamo deciso di conferirgli la laurea honoris causa per la sua enorme attività di divulgazione scientifica nell’ambito della Medicina veterinaria, della salute e dell’etologia, che ha affrontato in tantissime trasmissioni televisive”, ha spiegato Decaro, evidenziando il contributo di Angela nel rendere accessibili temi complessi a un pubblico vasto.

La cerimonia ufficiale si terrà al teatro Petruzzelli, un luogo simbolico per la città di Bari e sede di numerosi eventi culturali di rilievo. “Sarà anche l’occasione per portarlo in visita al dipartimento di Veterinaria, perché l’aula magna è stata intitolata a suo padre Piero. Anche a lui nel 2004 fu conferita la stessa laurea honoris causa da UniBa”, ha aggiunto Decaro, ricordando il legame della famiglia Angela con l’ateneo barese.

Con questo riconoscimento, l’università sottolinea l’importanza della divulgazione scientifica e del dialogo tra ricerca e società, premiando chi, come Alberto Angela, ha saputo avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza con passione e competenza.﻿