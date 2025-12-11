Boato all’alba ad Oria: assalto a sportello automatico

Uno sportello automatico della banca ‘Credito cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Erchie’, in piazza Lama a Oria (Brindisi), è stato fatto esplodere all’alba. Il bottino è in corso di quantificazione. Per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri in fuga hanno disseminato chiodi sulla strada. In corso indagini per risalire ai responsabili.