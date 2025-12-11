GIOVEDì, 11 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,717 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,717 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Boato all’alba ad Oria: assalto a sportello automatico

I malviventi hanno sparso chiodi in strada

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Dicembre 2025 - 10:50
carabinieri-auto logo
  • 25 sec

Uno sportello automatico della banca ‘Credito cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di Erchie’, in piazza Lama a Oria (Brindisi), è stato fatto esplodere all’alba. Il bottino è in corso di quantificazione. Per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri in fuga hanno disseminato chiodi sulla strada. In corso indagini per risalire ai responsabili.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Modugno, autista salvato dai Vigili del...

Un intervento rapido e coordinato ha salvato la vita a un...
- 11 Dicembre 2025
Cronaca

Giovinazzo, incendio in campagna: muore una...

Un’anziana di 90 anni è morta nella sua casa di campagna...
- 11 Dicembre 2025
Cronaca

Tatiana rompe il silenzio: “Chiedo scusa...

"Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a...
- 11 Dicembre 2025
Dalla città

Cantiere Brt a Bari, cambia la...

Cambia la viabilità in via Caldarola nell’ambito dei lavori per la...
- 11 Dicembre 2025