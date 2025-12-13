Bari, un altro pareggio inutile: 0 -0 al ‘Druso’ contro il Sudtirol

Un altro pareggio, un’altra gara giocata in superiorità numerica, un’altra prestazione scialba e senza acuti. Sudtirol-Bari può essere sintetizzata così, con la squadra di Vivarini (oggi squalificato, in panchina Milani) che ha provato a portarsi a casa i tre punti, ma la formazione di Castori ha chiuso ogni varco: impresa relativamente semplice se si affronta una squadra priva di idee di gioco come quella biancorossa. Il Bari porta a casa un punto che serve a poco in ottica salvezza, soprattutto perchè ottenuto contro una diretta concorrente rimasta in dieci uomini dal 24’ del primo tempo.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Sudtirol, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini deve fare a meno di Andrea Meroni (squalificato), Nicola Bellomo (fastidio muscolare), Gaetano Castrovilli (fastidio muscolare), Leonardo Cerri (fastidio muscolare), Ebrima Darboe (fase di recupero dopo lesione retto femorale), Francesco Vicari (sindrome influenzale). L’allenatore biancorosso schiera i suoi col modulo 3-5-2: in difesa tocca a Kassama, mentre in attacco Gytkjaer affianca Moncini.

Nel Sudtirol, il tecnico Fabrizio Castori deve rinunciare all’ex Andrea Masiello. L’allenatore nativo di San Severino Marche schiera i suoi col modulo 3-5-2: c’è l’ex Molina, mentre Mallamo parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO: In panchina per i galletti c’è Andrea Milani che sostituisce lo squalificato Vivarini. Dopo un’iniziale fase di studio, la formazione di casa ci prova con Pecorino al 18’ (colpo di testa parato) e con un tiro alto di Molina al 21’. L’episodio chiave arriva al 24’: Tronchin entra con la gamba a martello su Pucino e, dopo la revisione al Var, l’arbitro Collu espelle il calciatore altoatesino. Il Bari prova subito ad approfittarne con un colpo di testa di Gytkjær al 30’, palla fuori di poco. Sudtirol pericoloso al 33’ con un tiro centrale di Zedadka, neutralizzato da Cerofolini. Ci prova anche Moncini al 43’ con un colpo di testa, ma Adamonis sventa in corner. Cerofolini si esalta nei minuti di recupero su una punizione di Casiraghi. È l’ultima emozione del primo tempo: le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Sudtirol: fuori Zedadka dentro Davi. Il Bari prova a spingere ma la squadra di Castori chiude ogni spazio. Milani cambia al minuto 61: dentro Pagano e Partipilo, fuori Maggiore e Moncini. Il vice allenatore biancorosso le prova tutte: dentro anche Rao al minuto 73, fuori Verreth. Rao prova a fare tutto da solo al minuto 83, ma la sua conclusione finisce sull’esterno della rete. Ancora una sostituzione per gli ospiti al minuto 87: dentro Antonucci fuori Kassama. Pagano prova la conclusione dalla distanza, ma Adamonis blocca in due tempi. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Collu: Sudtirol-Bari 2025/26 è storia. Allo stadio “Druso” termina 0 – 0.

PAGELLE: Sempre il ‘solito’ Cerofolini. Partipilo non incide

Cerofolini 7, Kassama 5,5 (87′ Antonucci sv), Pucino 6, Nikolaou 6, Dickmann 5,5, Maggiore 5,5 (61′ Pagano 6), Verreth 5,5 (73′ Rao 6), Braunoder 6, Dorval 6, Moncini 5,5 (61′ Partipilo 5), Gytkjaer 5,5

Milani 5 (Vivarini squalificato)

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Ammoniti: El Kouakibi, Verreth, Zedadka, Partipilo, Davi

Espulsi: Tronchin

Tiri in porta: 3 – 3

Corner: 3 – 3

Possesso palla: 31% 69%

FORMAZIONI INIZIALI

SUDTIROL: Adamonis, Martini, Zedadka, Pecorino, Casiraghi (c), Tronchin, Kofler, Merkaj, Veseli, Molina, El Kouakibi

Panchina: Poluzzi, Bonifacio, bordon, Mancini, Mallamo, Italeng Ngock, Coulibaly, Pietrangeli, Tait, Davi F., Davi S., Odogwu

BARI: Cerofolini, Kassama, Pucino (c), Nikolaou, Dickmann, Maggiore, Verreth, Braunoder, Dorval, Moncini, Gytkjaer

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo, Mane, Colangiuli, Mavraj

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari . Assistenti: Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Glauco Zanellati della sezione di Seregno. Quarto ufficiale: Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. VAR: Daniele Paterna (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

Foto Ssc Bari