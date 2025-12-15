MARTEDì, 16 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,848 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,848 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lavori Aqp a Bitritto, rubinetti chiusi per sei ore

Ecco quando

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Dicembre 2025 - 14:06
freepik
  • 23 sec

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese” – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Bitritto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 16 dicembre 2025 nelle seguenti vie: Via Binetti, Via Ruta, Via Papa Giovanni Paolo II, Viale Papa Paolo VI, Via Loseto, Via Falcone e Via Borsellino.

La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 15:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, l’orchestra dei giovani talenti pugliesi...

Dicembre ricco di appuntamenti per AYSO Orchestra, l’ensemble di giovani talenti...
- 16 Dicembre 2025
Cultura

A Fasano tutto pronto per “Fermenti...

È tutto pronto a Fasano per la quarta edizione di “Fermenti...
- 16 Dicembre 2025
Cronaca

Bitritto, non si ferma al posto...

I Carabinieri della Stazione di Bitritto, con il supporto della Sezione...
- 16 Dicembre 2025
Segnalato da voi

Bari, volontari in azione a Triggiano:...

Un intervento di rigenerazione urbana ha restituito decoro e colore al...
- 16 Dicembre 2025