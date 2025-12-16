Bari, il cielo si tinge all’alba: il risveglio della città diventa virale

Un’alba da cartolina su Bari che questa mattina al risveglio è stata accolta da un cielo ricco di sfumature dal rosa, al blu, sino al viola. Così, il risveglio della città è diventato virale sui social, tantissimi i cittadini che hanno condiviso lo scatto dei colori che hanno illuminato il cielo sin dalle prime ore. Tra questi anche l’assessore Pietro Petruzzelli che ha condiviso uno scatto del lungomare, ma non solo. Sui social ci sono tantissimi commenti che raccontano di Bari e della “meravigliosa” alba. Alcuni hanno anche paragonato le atmosfere a quelle della nota serie tv, Stranger Things, ironizzando su un possibile “sottosopra”.

Foto Instagram Angela Ricci