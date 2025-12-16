Fuorisede del Sud contro il caro voli, al via raccolta firme anche da Bari

‘È vergognoso che per tornare al Sud a Natale si debbano pagare cifre fuori controllo’. Lo ricorda anche una recente petizione online su change.org che denuncia come il diritto di riabbracciare la propria famiglia sia ormai un privilegio per pochi, schiacciato da prezzi che schizzano alle stelle su voli, treni e autobus. Il risultato – si legge nella petizione – è che chi vuole semplicemente riabbracciare i propri cari a Natale si trova ostaggio di meccanismi che inseguono il massimo profitto, non il bene delle persone. Ogni anno migliaia di italiani devono rinunciare a un diritto umano fondamentale: tornare a casa.

Chi vive lontano da Bari sa bene quanto questo diventi un problema reale: il viaggio che dovrebbe unire le famiglie si trasforma in una sfida economica. Guardando a una delle tratte più percorse verso il Sud, quella da Milano a Bari, il quadro dei costi è chiaro. Per chi decide di partire in auto, la spesa non si limita al carburante: entrano in gioco anche i pedaggi autostradali. Secondo le ultime stime, un viaggio di andata e ritorno con un’auto di media cilindrata comporta circa 235–240 euro complessivi, di cui 160 euro circa per il carburante e 77 euro per i pedaggi autostradali. La sola tratta di andata richiede circa 69–77 euro di pedaggi, mentre il carburante varia in base al tipo di alimentazione: benzina oltre 110–120 euro, diesel circa 67–70 euro, e metano leggermente meno, ma comunque costi significativi per un singolo viaggio. La distanza stradale, quasi 890 km in oltre 8 ore di guida senza soste, può allungarsi ulteriormente con traffico e soste nelle giornate di punta delle festività, aumentando consumi e stress.

Per chi preferisce l’aereo, la situazione non è più semplice. I prezzi delle tratte Nord–Sud, come Milano–Bari, partono in media da 100–130 euro per la sola andata nelle soluzioni base, ma nei giorni vicini al 23–24 dicembre e al 26–27 possono superare facilmente i 200 euro A/R, senza contare bagagli e trasferimenti aeroportuali. Per chi viaggia con la famiglia o con bagagli pesanti, le cifre possono salire rapidamente.

Anche il treno non offre alternative economiche. I biglietti ad alta velocità Milano–Bari arrivano a 150–170 euro per andata e ritorno nei giorni di punta. Prenotare in anticipo può abbassare il prezzo, ma negli ultimi anni le tariffe aumentano quanto più ci si avvicina alle festività. Gli Intercity sono più economici, ma spesso restano significativamente più costosi rispetto alla bassa stagione, soprattutto per orari comodi e richiesti.

I dati confermano la difficoltà crescente: le tariffe dei voli nazionali durante le festività possono superare i 400–500 euro su tratte Nord–Sud, con rincari record fino al +900% rispetto ai prezzi di bassa stagione; i treni a lunga percorrenza registrano aumenti fino al +300%, e anche gli autobus di linea sulle tratte “del rientro” arrivano a costare più del doppio o del triplo del normale. Tutto questo è frutto di algoritmi di pricing dinamico che aumentano i prezzi in tempo reale con la domanda, penalizzando soprattutto studenti, lavoratori fuori sede e famiglie.

Secondo i proponenti della petizione, è necessaria una revisione profonda del sistema: le autorità competenti e le compagnie di trasporto devono intervenire con misure concrete per calmierare i prezzi sulle tratte tra Nord e Sud, soprattutto nei periodi di punta. Promozioni stagionali, sconti per famiglie numerose e soluzioni coordinate tra aerei, treni e autobus potrebbero rendere il ritorno a casa accessibile a tutti, senza dover rinunciare a trascorrere il Natale con i propri cari.