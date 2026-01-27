Bari, cenano al ristorante e vanno via senza pagare: “Tornate a saldare”

Consumano in un locale e vanno via senza pagare. E’ accaduto a Bari, in particolare al Koun Sushi. A denunciare l’episodio, risalente a sabato scorso, sono i proprietari che con un post su Facebook hanno voluto avvertire i responsabili. “Purtroppo – si legge nel post – dobbiamo segnalare un episodio a dir poco sgradevole che ci è successo sabato a cena nella nostra sede di Bari. Queste quattro persone hanno mangiato e bevuto nel nostro locale e sono andate via senza pagare. A fine settimana, esporremo denuncia contro queste persone, dato che le telecamere di sicurezza all’interno del locale hanno ripreso chiaramente i loro volti. Vogliamo pensare che sia stata una svista e che quindi le suddette persone passeranno in sede da noi a saldare il loro conto entro due giorni. In caso contrario, provvederemo a denunciarli alle autorità”, concludono.