Tragico incidente ad Acquaviva, dopo Denise e Gianvito muore il 19enne che era con loro in auto

Era in gravi condizioni al Miulli

Pubblicato da: redazione | Lun, 26 Gennaio 2026 - 22:31
616669835_10237853541173404_8718135878440073799_n
  • 54 sec

Non ce l’ha fatta il 19enne di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, coinvolto  nel gravissimo incidente avvenuto sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia in provincia di Bari, dove una Volkswagen si è scontrata contro un pullman della Cotrap Sita accartocciandosi e capovolgendosi. Le due persone, che erano sui sedili anteriori, il conducente e la sua fidanzata, rispettivamente di 18 e 15 anni, Gianvito Novielli e Denise Buffoni, morirono sul colpo. Il loro amico, J. M. 19 anni, venne ricoverato all’ospedale Miulli di Acquaviva, vicino al luogo dell’incidente ma, dopo alcuni giorni in rianimazione, è morto. Secondo quanto si apprende i genitori avrebbero dato il consenso all’espianto degli organi.

 

(foto vivilastrada)

