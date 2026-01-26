Tragico incidente ad Acquaviva, dopo Denise e Gianvito muore il 19enne che era con loro in auto

Non ce l’ha fatta il 19enne di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, coinvolto nel gravissimo incidente avvenuto sulla strada provinciale tra Acquaviva e Adelfia in provincia di Bari, dove una Volkswagen si è scontrata contro un pullman della Cotrap Sita accartocciandosi e capovolgendosi. Le due persone, che erano sui sedili anteriori, il conducente e la sua fidanzata, rispettivamente di 18 e 15 anni, Gianvito Novielli e Denise Buffoni, morirono sul colpo. Il loro amico, J. M. 19 anni, venne ricoverato all’ospedale Miulli di Acquaviva, vicino al luogo dell’incidente ma, dopo alcuni giorni in rianimazione, è morto. Secondo quanto si apprende i genitori avrebbero dato il consenso all’espianto degli organi.

(foto vivilastrada)