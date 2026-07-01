Ancora un assalto a bancomat, è il quarto colpo nel Barese in due giorni

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Nuovo assalto a un bancomat nel Barese. Nella notte un gruppo composto da almeno tre persone ha fatto esplodere lo sportello automatico della filiale BdM Banca di Polignano a Mare. Si tratta del quarto episodio analogo registrato in appena due giorni in provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, con il volto coperto e vestiti di scuro, hanno fatto saltare in aria l’Atm per impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Prima di allontanarsi hanno disseminato sull’asfalto numerosi chiodi a tre punte, probabilmente per ostacolare un eventuale inseguimento da parte delle forze dell’ordine.

L’esplosione ha provocato ingenti danni allo sportello automatico e alla parte esterna della filiale bancaria. Sono in corso accertamenti per stabilire se il colpo sia andato a segno e quantificare l’eventuale bottino. Dopo l’assalto, i componenti della banda si sono dati alla fuga a bordo di una berlina di colore chiaro. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili. Con quello di Polignano a Mare salgono a quattro gli assalti ai bancomat messi a segno nel Barese in poco più di 48 ore. Da lunedì sono stati presi di mira uno sportello Postamat a Bitetto, due bancomat a Modugno e, infine, quello della BdM di Polignano a Mare.

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