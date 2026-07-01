MERCOLEDì, 01 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,461 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,461 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mala movida e guida in stato di ebbrezza, ritirate 12 patenti nel Barese

Stretta della Polizia di Stato, incrementati i controlli nel weekend

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Luglio 2026 - 09:55
polizia
  • 27 sec
Annunci

fal


Fine settimana di controlli sulle strade della provincia di Bari per la Polizia di Stato, impegnata in un’attività mirata alla prevenzione degli incidenti nelle aree maggiormente interessate dalla movida estiva. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Bari hanno effettuato verifiche nelle località più frequentate durante le ore notturne, controllando complessivamente 23 veicoli e 30 persone.

Nel corso delle verifiche, otto conducenti sono risultati positivi all’alcol test, con valori superiori al limite consentito di 0,5 grammi per litro. Per tutti sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada e il ritiro della patente. Per due automobilisti, il cui tasso alcolemico è risultato superiore a 1,5 grammi per litro, è scattata anche la denuncia all’Autorità giudiziaria. Durante i controlli sono state inoltre contestate diverse violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con una decurtazione complessiva di 90 punti dalle patenti.

La Polizia di Stato fa sapere che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, affiancati da attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di promuovere una guida responsabile e aumentare la sicurezza sulle strade.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Brindisi si mobilita per Iris: una...

Una drammatica corsa contro il tempo e contro una malattia genetica...
- 1 Luglio 2026
Dalla città

Bari, alla Fiera del Levante arrivano...

Una risposta tecnologica per migliorare la viabilità, semplificare i pagamenti e...
- 1 Luglio 2026
Cronaca

Brindisi, dai traffici illeciti agli investimenti:...

Beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro...
- 1 Luglio 2026
Attualità

Donazione multiorgano ad Andria, il gesto...

Un gesto di straordinaria generosità che ha permesso di ridare speranza...
- 1 Luglio 2026