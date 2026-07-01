Mala movida e guida in stato di ebbrezza, ritirate 12 patenti nel Barese

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Fine settimana di controlli sulle strade della provincia di Bari per la Polizia di Stato, impegnata in un’attività mirata alla prevenzione degli incidenti nelle aree maggiormente interessate dalla movida estiva. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Bari hanno effettuato verifiche nelle località più frequentate durante le ore notturne, controllando complessivamente 23 veicoli e 30 persone.

Nel corso delle verifiche, otto conducenti sono risultati positivi all’alcol test, con valori superiori al limite consentito di 0,5 grammi per litro. Per tutti sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada e il ritiro della patente. Per due automobilisti, il cui tasso alcolemico è risultato superiore a 1,5 grammi per litro, è scattata anche la denuncia all’Autorità giudiziaria. Durante i controlli sono state inoltre contestate diverse violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con una decurtazione complessiva di 90 punti dalle patenti.

La Polizia di Stato fa sapere che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, affiancati da attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di promuovere una guida responsabile e aumentare la sicurezza sulle strade.