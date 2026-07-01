Bari, lutto nel mondo della politica: addio al consigliere Andrea Caradonna

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Lutto nel mondo della politica a Bari, addio al consigliere Andrea Caradonna. Era molto attivo nel Municipio 3 e più nello specifico nel quartiere San Paolo. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social con moltissime persone che lo stanno ricordando per il suo operato ma anche per il suo interesse nei confronti delle questioni che riguardavano “gli ultimi”.

“Riposa in pace amico fraterno – scrivono dalla pagina Forza San Paolo Bari – hai finito di soffrire. Un destino crudele ti ha portato via da noi e da tutti i cittadini che in te avevano trovato una speranza, una realtà un aiuto concreto ai bisogni dei più deboli. Ti porterò e ti porteremo tutti nei nostri cuori. Tu Andrea Caradonna, il miglior POLITICO che questo municipio, comune abbia mai avuto. Quanti progetti avevamo in mente e pronti a mettere in campo sempre per il bene dei cittadini e del territorio. Ora, mi sento perso, solo e distrutto. Insieme a te e fino all’ultimo una famiglia molto attaccata ai valori cristiani e di lealtà. Loro, non saranno mai soli, la tua presenza sarà sempre su di loro e anche su di noi. Andrea, ti ho lasciato domenica con un sorriso sul tuo viso, ed ero contento di questo. Questa mattina il gelo nel mio cuore. Un abbraccio e un arrivederci. Sarai sicuramente nominato Sindaco del Paradiso”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra queste quelle di Marco Lacarra.

“Non ho parole per questa terribile scomparsa. Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Se ne è andato Andrea Caradonna. Ci lascia al termine di una lunga e dolorosa battaglia che non meritava. Se ne va una persona straordinaria, un amministratore appassionato e una forza autentica della nostra città, che con dedizione, energia e grande umanità è stato un punto di riferimento per tante famiglie e per il nostro territorio. Il mio pensiero e il mio abbraccio vanno a sua moglie, ai suoi genitori, ai suoi due ragazzi e a tutti i suoi cari, ai quali rivolgo le mie più sincere condoglianze. Andrea lascia un vuoto immenso, ma anche un esempio che continuerà a guidarci. Il modo migliore per ricordarlo sarà proseguire con lo stesso impegno le battaglie che ha portato avanti con passione per il territorio e per la nostra città. Ciao Andrea. Non ti dimenticheremo”, conclude.