Camion in fiamme in un distributore sulla SP231, paura nel Barese

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Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 231, nel territorio di Modugno, dove un camion ha preso fuoco all’interno di una stazione di servizio Q8. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse alle pompe di carburante e ai serbatoi, scongiurando conseguenze ben più gravi.

L’allarme è scattato intorno alle 13.10. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari, supportate da due autobotti. Le fiamme sono state domate in meno di dieci minuti. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo avrebbe notato del fumo provenire dal vano motore e avrebbe deciso di fermarsi sotto la pensilina del distributore per verificare l’origine del problema. Poco dopo il camion è stato avvolto dalle fiamme, che hanno coinvolto anche parte della copertura della stazione di servizio.

L’intervento di una decina di vigili del fuoco ha permesso di contenere rapidamente il rogo e mettere in sicurezza l’intera area, impedendo che l’incendio raggiungesse gli impianti di distribuzione del carburante. Non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.