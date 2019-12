Per cause ancora in fase di accertamento una automobile, modello Fiat Punto, ha preso fuoco nella zona di via Caldarola, a poca distanza dal Polivalente, a Japigia. Lo scatto è stato realizzato da un lettore di Bordeline24 che ha immediatamente allertato i soccorsi d’emergenza. Al momento non si registrano feriti o danni agli arredi urbani, in corso l’intervento per spegnere le fiamme.

Articolo in aggiornamento

