Accade in via Nicolai e la foto, pubblicata dal gruppo social Toti e Tata fan club, ritrae un alberello addobbato per Natale ma sistemato su un palo stradale. La foto è diventata subito virale. Qualcuno si è ingegnato per addobbare questa parte di strada usando appunto il palo di un parcheggio per disabili per sistemare un alberello decorato di tutto punto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.