Mancano poche ore al grande concerto di Capodanno 2019 in diretta su Canale 5. A Bari, in piazza Libertà, cento operai hanno allestito un palcoscenico da record: 50 metri di fronte palco, 300 mq di ledwall ad alta risoluzione (schermi componibili di grandi dimensioni resistenti alla pioggia). E 400 corpi illuminanti sullo stage controllati digitalmente (di cui 180 a testa mobile), 14 telecamere 4K e super slow motion. La diffusione audio sarà garantita da un impianto da 50mila W (Line Array Bose e Adamson).

Nel pomeriggio due artisti, Francesco Renga e Annalisa, hanno incontrato i cronisti con la conferenza stampa di presentazione: “Bari ci accoglie sempre molto calorosamente, è un piacere trascorrere per il secondo anno consecutivo una notte speciale con tanti fan”, ha commentato Annalisa (foto in basso). L’intero evento sarà trasmesso a partire dalle ore 21 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

Il cast è formato da nomi di primo piano: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”. Conduce Federica Panicucci.

