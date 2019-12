“Faccio gli auguri alla città per un buon 2020, il 2019 è andato bene. Ci siamo ritrovati nelle classifiche nazionali e internazionali. Chi pesna che questa non è una città turistica, chi pensa che ci siano cose impossibile per questa città io rispondo che non è così”. E’ il messaggio del sindaco di Bari, Antonio Decaro, lanciato durante il tradizionale scambio di auguri a Palazzo di Città.

“Obiettivo del 2020? Fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni – ha proseguito – lavoreremo tutti i giorni, apriremo e chiuderemo cantieri come abbiamo fatto in questo anni, con impegno. Qualcosa non riusciremo a farla, qualcosa non verrà bene ma noi ci metteremo grande impegno per migliorare la qualità della vita dei baresi. Se devo pensare a qualcosa in particolare, nel 2020 spero di poter togliere il termine “ex” davanti a tante cose: ex Rossani, ex Manifattura, ex Fibronit, ex gasometro, spero non siano più ex ma luoghi che avranno nuove funzioni che ci fanno guardare con maggiore fiducia al futuro”.

