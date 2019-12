Un altro storico negozio della città ha chiuso. Si tratta di Elettrocasa – Giocattoli, punto di riferimento per le famiglie in via Fanelli. L’attività è stata aperta 51 anni fa e il 29 dicembre ha deciso di spegnere definitivamente l’insegna. Purtroppo non è la prima attività storica ad abbassare le saracinesche, negli ultimi mesi si sono registrati tanti addii: da Casa & Casa in via Sparano al Regno dei Bimbi, da Lorusso a Monachino. Una vera e propria “strage” del piccolo commercio di vicinato, per molti messo in ginocchio dalle multinazionali e dallo shopping online.

