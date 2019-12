Tre candelabri ornamentali, un lungo bancone per la preparazione di cocktail e drink analcolici, divanetti colorati. A Bari è stato allestito un backstage di lusso in vista della notte di Capodanno con lo show in diretta su Canale 5. Nell’atrio interno del palazzo di città gli operai lavorano alla definizione di una tensostruttura che ospiterà i cantanti di rilievo nazionale.

L’intero evento sarà trasmesso a partire dalle ore 21 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Il cast è formato da nomi di primo piano: J-Ax, Francesco Renga, Nek, Fabrizio Moro, Raf e Tozzi, Rovazzi, Anna Tatangelo, Shade, Annalisa, Giordana Angi, Elodie, Mondomarcio, Fred De Palma, Riki, Didi, Marianne Mirage e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”. Conduce Federica Panicucci.

