Un uomo di oltre 60 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce all’incrocio tra via Crispi e via Fieramosca. L’auto si è subito fermata e l’uomo è rimasto in terra per circa venti minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto le forze dell’ordine. Polemiche sull’arrivo del 118, secondo i presenti l’ambulanza avrebbe impiegato venti minuti prima di raggiungere il luogo dell’incidente. Sul posto dell’incidente anche il figlio dell’uomo investito che ha reclamato l’intervento dei carabinieri proprio a causa dei ritardi per i soccorsi.

