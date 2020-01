Rallentamenti su via delle Foibe in zona Santa Caterina a causa di un incidente stradale tra una moto e un’auto. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Altro incidente in mattinata in zona Angiulli: due auto si sono scontrate. Rallentamenti al traffico anche a causa di questo incidente.

