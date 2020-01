La denuncia è del comitato di salvaguardia della zona Umbertina. Siamo in via Bozzi, angolo con via Imbriani e la campana del vetro si è rotta al punto tale che una volta sollevata ha sparso sul marciapiede centinaia di bottiglie di vetro. Forse è successo nel momento in cui gli operatori hanno cercato di svuotarla, fatto sta che in via Bozzi si è formato un pericoloso tappeto di bottiglie in vetro.

