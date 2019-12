Ancora rifiuti davanti al murale La Ciclatera realizzato a San Girolamo, sulla parete del mercato coperto. “Nonostante abbiamo più volte avvisato di non lasciare cassette e buste di rifiuti davanti al murale – ci spiegano i residenti – in questi giorni qualcuno ha ripreso a farlo continuando con questa brutta abitudine. Chiediamo un intervento dell’amministrazione comunale per identificare il responsabile. È un gesto che non solo non rispetta il lavoro fatto dall’ artista ma anche il valore che quel murale ha portato come riqualificazione di quella zona”.

