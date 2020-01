“La depravazione e crudeltà sono solo dell’uomo. Se qualcuno lo amava qualcun altro ha pensato di festeggiare il nuovo anno così”. A parlare è Antonella Brunetti, portavoce di Brindisi dell’associazione per la difesa degli animali, Aidaa. In viale Arno a Brindisi qualcuno ha seviziato con dei petardi un povero gatto in strada. Staccandogli persino la coda. Indaga la polizia locale per risalire ai responsabili e l’associazione presenterà una denuncia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.